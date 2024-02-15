Объектив Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS II (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00073464
Артикул : б/у-Н1 К 2024-02-15
Причина уценки:
Незначительные царапины и запыления корпуса.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия магазина 90 дней
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Описание
Доступный по цене и компактный по размеру телеобъектив EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS II имеет отличные характеристики. Стабилизатор изображения с эффектом, эквивалентным 4 ступеням выдержки, автоматически распознает съемку с проводкой и эффективно предотвращает размытость изображения при низкой освещенности.
Доступный зум-телеобъектив;
Фокусное расстояние, эквивалентное 88-400 мм;
Стабилизатор изображения с эффектом, эквивалентным 4 ступеням выдержки, с автоматическим распознаванием съемки с проводкой;
Ультранизкодисперсионный оптический элемент;
Покрытие Super Spectra;
Диафрагма с круглым отверстием.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5, незначительные царапины и запыления корпуса.
Комплектация: крышки.
Гарантия 90 дней.