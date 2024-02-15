Описание

Доступный по цене и компактный по размеру телеобъектив EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS II имеет отличные характеристики. Стабилизатор изображения с эффектом, эквивалентным 4 ступеням выдержки, автоматически распознает съемку с проводкой и эффективно предотвращает размытость изображения при низкой освещенности.

Доступный зум-телеобъектив;

Фокусное расстояние, эквивалентное 88-400 мм;

Стабилизатор изображения с эффектом, эквивалентным 4 ступеням выдержки, с автоматическим распознаванием съемки с проводкой;

Ультранизкодисперсионный оптический элемент;

Покрытие Super Spectra;

Диафрагма с круглым отверстием.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5, незначительные царапины и запыления корпуса.

Комплектация: крышки.

Гарантия 90 дней.