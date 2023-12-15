Описание

Код товара: 137214

Линейка EOS

Тип объектива стандартный, широкоугольный

Фокусное расстояние постоянное

Мин. фокусное расстояние 24 мм

Макс. фокусное расстояние 24 мм

Кратность зума 1x

Фокусное расстояние фикс-объектива 24 мм

Минимальное расстояние фокусировки 0.16 м

Диафрагма

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 2.8

Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 2.8

Минимальная диафрагма (F) 22

Число лепестков диафрагмы 7

Крепление

Байонет Canon EF-S

Диаметр резьбы для светофильтра 52 мм

Линзы

Число групп элементов 5

Число элементов 6

Число асферических элементов 1

Размеры и вес

Диаметр 68.2 мм

Длина 22.8 мм

Вес 125 г

Дополнительные характеристики

Дополнительная информация плавная фокусировка STM при видеосъемке

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 4

# 6411103844

Комплектация: передняя крышка.

Гарантия от 14 до 90 дней.