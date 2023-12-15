Объектив Canon EF-S 24mm f/2.8 STM (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00072214
Артикул : б/у-Ф1 К 2023-12-15/03
Причина уценки:
Небольшие следы эксплуатации, нет задней крышки.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 137214
Линейка EOS
Тип объектива стандартный, широкоугольный
Фокусное расстояние постоянное
Мин. фокусное расстояние 24 мм
Макс. фокусное расстояние 24 мм
Кратность зума 1x
Фокусное расстояние фикс-объектива 24 мм
Минимальное расстояние фокусировки 0.16 м
Диафрагма
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 2.8
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 2.8
Минимальная диафрагма (F) 22
Число лепестков диафрагмы 7
Крепление
Байонет Canon EF-S
Диаметр резьбы для светофильтра 52 мм
Линзы
Число групп элементов 5
Число элементов 6
Число асферических элементов 1
Размеры и вес
Диаметр 68.2 мм
Длина 22.8 мм
Вес 125 г
Дополнительные характеристики
Дополнительная информация плавная фокусировка STM при видеосъемке
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4
# 6411103844
Комплектация: передняя крышка.
Гарантия от 14 до 90 дней.