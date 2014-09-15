Объектив Canon EF-S 24mm f/2.8 STM
Код товара:УТ-00005019
Артикул:# 9522B005
Товар не найден
Характеристики
Комплектациякрышки передняя E52II / задняя
Вес125 гр.
Размеры68.2 x 22.8 mm
Объектив, системаCanon EF-S
Минимальное фокусное расстояние, мм24
Максимальное фокусное расстояние, мм24
Угол поля зрения59º 10', 50º 35', 34º 55' (по горизонтали, по вертикали, по диагонали)
Минимальная диафрагма1/22
Относительное отверстие1/2.8
Диаметр светофильтра, мм52
Число лепестков диафрагмы7
Минимальная дистанция фокусировки0,16 м
Конструкция объектива6 элементов в 5 группах
Описание
Удобно брать с собой, куда бы вы не отправились.
Canon EF-S 24mm f/2.8 STM - портативный объектив-"блинчик", который идеально подходит для путешествий и уличной фотографии. Его улучшенная оптическая конструкция обеспечивает отличное качество изображения, а большая максимальная диафрагма f/2.8 позволяет производить съемку с рук в условиях слабого освещения. Фокусировка STM обеспечивает плавную, почти бесшумную автофокусировку при съемке видеороликов.
Преимущества
- Ультратонкая конструкция "блинчик"
- Естественная перспектива, близкая к восприятию человеческим зрением
- Плавная и бесшумная фокусировка при видеосъемке*
- Использование большой диафрагмы для съемки в условиях слабого освещения
- Минимальная дистанция фокусировки 0,16 м
Бленда для объектива Canon EF-S 24mm f/2.8 STM ES-52 в комплект не входит.