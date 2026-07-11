Объектив Canon EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM (состояние 5) (б/у)

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Код товара: УТ-00095323 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-07-11/02 Код товара: УТ-00095323 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-07-11/02 Объектив, система Canon EF-S Тип б/у товара Объективы Все характеристики Canon EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM Код товара: 160323 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5

S/n: 6012015360

Комплектация: Объектив, крышка задняя

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 180 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Оптика Объектив, система Canon EF-S Тип б/у товара Объективы Описание Canon EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM Код товара: 160323 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5

S/n: 6012015360

Комплектация: Объектив, крышка задняя

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 180 дней. Видео Наш обзор

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