Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Объектив Canon EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM (состояние 5) (б/у)

  • EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM (состояние 5)
  • EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM (состояние 5)
  • EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM (состояние 5)
  • EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM (состояние 5)
  • EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM (состояние 5)
  • EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM (состояние 5)
  • EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM (состояние 5)
Код товара:УТ-00095323
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-07-11/02

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Canon EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM

Код товара: 160323

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5
S/n: 6012015360
Комплектация: Объектив, крышка задняя
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 180 дней.