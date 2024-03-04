Объектив Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00073796
Артикул : б/у-Н1 КС 2024-03-04
Причина уценки:
Царапины и поётртости корпуса, небольшие загрязнения на корпусе и линзах, малозаметные точки на передней линзе.
Гарантия 14 дней
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Описание
Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 - универсальный объектив с изменяемым фокусным расстоянием, идеально подходящий для различных съёмочных ситуаций.
Обеспечивает широкий диапазон фокусных расстояний и компактный дизайн, делая его отличным выбором для фотографий пейзажей, портретов и повседневных снимков.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4, царапины и поётртости корпуса, небольшие загрязнения на корпусе и линзах, малозаметные точки на передней линзе.
Комплектация: крышка задняя.
Гарантия 14 дней.