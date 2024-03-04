Описание

Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 - универсальный объектив с изменяемым фокусным расстоянием, идеально подходящий для различных съёмочных ситуаций.

Обеспечивает широкий диапазон фокусных расстояний и компактный дизайн, делая его отличным выбором для фотографий пейзажей, портретов и повседневных снимков.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4, царапины и поётртости корпуса, небольшие загрязнения на корпусе и линзах, малозаметные точки на передней линзе.

Комплектация: крышка задняя.

Гарантия 14 дней.