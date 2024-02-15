Описание

Компактный и универсальный объектив, который идеально подходит для начинающих фотографов или тех, кто хочет расширить свои творческие возможности.

Этот объектив обеспечивает широкий диапазон фокусных расстояний от 18мм до 55мм, что позволяет снимать различные типы сцен, начиная от пейзажей и портретов и заканчивая повседневными ситуациями.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4, царапины и потёртости корпуса, небольшие загрязнения корпуса и линз.

Комплектация: крышка передняя.

Гарантия 14 дней.