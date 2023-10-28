Описание

Код товара: 136179

Корпус объектива и байонетное крепление выполнено из пластика. На этом объективе присутсвует резиновая накладка углубления байонета, чтобы не царапать пластик при установке на фотоаппарат. Кольцо трансфокатора прорезинено, кольцо фокусировки представляет собой пластиковую формовку в оправе. Диаметр под светофильтры – 58мм. Светофильтры вкручиваются в пластиковый корпус линзоблока, резьба внутренняя. На корпусе имеется несколько переключателей – режима фокусировки и стабилизатора. Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS обладает набором популярных фокусных расстояний 18-55mm и способен покрыть их потребность в повседневном использовании.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5. Незначительные царапинки и потёртости корпуса.

Комплектация: крышки; 7162002053;

Гарантия 14 дней.