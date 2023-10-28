Объектив Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00071179
Артикул : б/у-Н1 КС 2023-10-28
Причина уценки:
Незначительные царапинки и потёртости корпуса.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 136179
Корпус объектива и байонетное крепление выполнено из пластика. На этом объективе присутсвует резиновая накладка углубления байонета, чтобы не царапать пластик при установке на фотоаппарат. Кольцо трансфокатора прорезинено, кольцо фокусировки представляет собой пластиковую формовку в оправе. Диаметр под светофильтры – 58мм. Светофильтры вкручиваются в пластиковый корпус линзоблока, резьба внутренняя. На корпусе имеется несколько переключателей – режима фокусировки и стабилизатора. Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS обладает набором популярных фокусных расстояний 18-55mm и способен покрыть их потребность в повседневном использовании.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5. Незначительные царапинки и потёртости корпуса.
Комплектация: крышки; 7162002053;
Гарантия 14 дней.