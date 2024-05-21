Описание

Этот универсальный зум-объектив является отличным выбором как для начинающих, так и для опытных фотографов.

С широким диапазоном фокусных расстояний от 18 до 55 мм он идеально подходит для съемки различных сюжетов, от пейзажей и портретов до спортивных мероприятий и дикой природы.

Объектив также оснащен оптической стабилизацией изображения (OIS), которая помогает снимать резкие изображения даже при слабом освещении.

Характеристики:

Диаметр фильтра: 58 мм;

Минимальное расстояние фокусировки: 0.25 м;

Стабилизация: Оптическая (OIS, 4 ступени);

Конструкция объектива: 11 элементов в 9 группах;

Количество лепестков диафрагмы: 6;

Максимальное увеличение: 0,34x (при 55 мм);

Привод автофокусировки: Микропривод;

Вес: 200 г;

Максимальный диаметр x длина: 68.5 мм x 70 мм.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5, незначительные следы использования.

Комплектация: крышки.

Гарантия 90 дней.