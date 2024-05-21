Объектив Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00075786
Артикул : б/у-Н1 К 2024-05-21
Причина уценки:
Незначительные следы использования.
Гарантия 90 дней
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Описание
Этот универсальный зум-объектив является отличным выбором как для начинающих, так и для опытных фотографов.
С широким диапазоном фокусных расстояний от 18 до 55 мм он идеально подходит для съемки различных сюжетов, от пейзажей и портретов до спортивных мероприятий и дикой природы.
Объектив также оснащен оптической стабилизацией изображения (OIS), которая помогает снимать резкие изображения даже при слабом освещении.
Характеристики:
Диаметр фильтра: 58 мм;
Минимальное расстояние фокусировки: 0.25 м;
Стабилизация: Оптическая (OIS, 4 ступени);
Конструкция объектива: 11 элементов в 9 группах;
Количество лепестков диафрагмы: 6;
Максимальное увеличение: 0,34x (при 55 мм);
Привод автофокусировки: Микропривод;
Вес: 200 г;
Максимальный диаметр x длина: 68.5 мм x 70 мм.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5, незначительные следы использования.
Комплектация: крышки.
Гарантия 90 дней.