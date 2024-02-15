Описание

Доступный стандартный зум-объектив со стабилизатором изображения идеален для начинающих пользователей камер EOS.

Компактный и доступный по цене EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II можно назвать идеальным стандартным объективом широкого назначения. Стабилизатор изображения с эффектом, эквивалентным 4 ступеням выдержки, обеспечивает отличные результаты в условиях низкой освещенности.

Этот объектив представляет собой идеальное сочетание легкого веса и компактного дизайна, что делает его легким для переноски и удобным в использовании. Он обеспечивает широкий диапазон фокусных расстояний, начиная от широкоугольного и до длиннофокусного, что позволяет снимать различные типы сцен. Встроенный стабилизатор изображения с эффектом, эквивалентным 4 ступеням выдержки, гарантирует четкость и резкость снимков даже при плохих условиях освещения или при использовании длинных фокусных расстояний. Асферические элементы в конструкции объектива помогают предотвратить дисторсию и искажения в изображениях. Минимальная дистанция съемки составляет всего 0,25 метра, что позволяет создавать крупные кадры даже на близком расстоянии от объекта. Покрытие Super Spectra на линзах помогает уменьшить влияние внешних отражений и вспышек, обеспечивая более чистые и контрастные изображения. Диафрагма с круглым отверстием создает приятное и мягкое боке на заднем плане снимков. Благодаря быстрой системе скоростной автофокусировки объекты фокусировки захватываются быстро и точно, что делает этот объектив идеальным для съемки быстро движущихся объектов.

Минимальная дистанция фокусировки: 0,35 м;

Лепестки диафрагмы: 7;

Диаметр светофильтра: 39 мм;

Диаметр объектива около 6,1 см, высота около 3,6 см;

Вес: около 93 г.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5, мелкие царапины и потёртости корпуса.

Комплектация: крышки.

Гарантия 14 дней.