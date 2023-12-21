Объектив Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 III (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072355 Артикул : б/у-Н1 КС 2023-12-21

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Задать вопрос Причина уценки: Царапины и потёртости. 4 900 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Объектив базового уровня, часто встречается в комплекте с новыми камерами, обладает универсальным фокусным расстоянием, что делает этот объектив эффективным в большинстве ситуаций. Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4, царапины и потёртости.

Комплектация: крыкши.

Гарантия 14 дней.

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