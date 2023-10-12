Объектив Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 II (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00070770
Артикул : б/у-Н1 КС 2023-10-12
Причина уценки:
Незначительные царапины и потёртости.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Код товара: 135770
Стандартный автофокусный зум-объектив для байонета Canon EF-s.
Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 II — стандартный объектив с переменным фокусным расстоянием для цифровых зеркальных камер Canon формата APS-C, аналог для кропа популярного объектива 28-90 и отличается очень низкой ценой при удовлетворительном качестве картинки.
Пластиковый корпус, фокусировка вращением оправы передней линзы, простой микромотор — следствия бюджетности объектива. Бочка, заметная на широком конце, и виньетирование легко правятся в штатном редакторе, после чего при склеивании панорам стыков не видно. При отсутствии более дорогих объективов вполне может применяться для пейзажной фотографии, а также для портретов и макро. Отличается минимальным весом и достаточно быстрым автофокусом за счёт малого угла поворота переднего блока линз.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4, незначительные царапины и потёртости.
Комплектация: крышки; sn:3250567032;
Гарантия 14 дней.