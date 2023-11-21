Описание

Код товара: 136630

11x зум-объектив — 18–200 мм

Стабилизатор изображения с эффектом, эквивалентным 4 ступеням выдержки

Автоматическое панорамирование и функция распознавания штатива

Малое расстояние фокусировки — всего 0,45 м

Асферические и ультранизкодисперсионные (UD) элементы

Покрытие Super Spectra уменьшает блики и паразитную засветку

Блокировка зума обеспечивает минимальный размер

Круглое отверстие диафрагмы для красивого размытия фона

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5 (Незначительные потертости на корпусе)

Комплектация: Крышка передняя. задняя, коробка

Гарантия 90 дней.

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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: Просвещения проспект, д. 72,

м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.