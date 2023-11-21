Объектив Canon EF-S 18-200mm f/3.5-5.6 IS (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00071630
Артикул : б/у-П72 К 2023-11-21
Причина уценки:
Незначительные потертости на корпусе
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 136630
11x зум-объектив — 18–200 мм
Стабилизатор изображения с эффектом, эквивалентным 4 ступеням выдержки
Автоматическое панорамирование и функция распознавания штатива
Малое расстояние фокусировки — всего 0,45 м
Асферические и ультранизкодисперсионные (UD) элементы
Покрытие Super Spectra уменьшает блики и паразитную засветку
Блокировка зума обеспечивает минимальный размер
Круглое отверстие диафрагмы для красивого размытия фона
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5 (Незначительные потертости на корпусе)
Комплектация: Крышка передняя. задняя, коробка
Гарантия 90 дней.
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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,
по адресу: Просвещения проспект, д. 72,
м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения
Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.