Объектив Canon EF-S 18-200mm F3.5-5.6 IS (состояние NEW) (б/у)
Код товара : УТ-00073503
Артикул : б/у-РнД КC 2024-02-18
Причина уценки:
Состояние нового объектива
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия магазина 14 дней
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Описание
Код товара: 138503
Тип фокусного расстояния переменное
Минимальное фокусное расстояние 18 мм
Максимальное фокусное расстояние 200 мм
Максимальное диафрагменное число f/3.5-5.6
Байонет Canon EF-S
Число элементов 16
Число групп 12
Число лепестков диафрагмы 6
Ультразвуковой мотор нет
Стабилизатор изображения есть
Минимальная дистанция фокусировки 0.45 м
Максимальный масштаб увеличения 1:4
Дополнительная информация
Диаметр светофильтра 72 мм
Диаметр объектива 79 мм
Вес 595 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : новой техники
Комплектация: передняя и задняя крышки.
Гарантия 90 дней.