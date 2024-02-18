Объектив Canon EF-S 18-200mm F3.5-5.6 IS (состояние NEW) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073503 Артикул : б/у-РнД КC 2024-02-18

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Задать вопрос Причина уценки: Состояние нового объектива 20 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара: 138503

Тип фокусного расстояния переменное

Минимальное фокусное расстояние 18 мм

Максимальное фокусное расстояние 200 мм

Максимальное диафрагменное число f/3.5-5.6

Байонет Canon EF-S

Число элементов 16

Число групп 12

Число лепестков диафрагмы 6

Ультразвуковой мотор нет

Стабилизатор изображения есть

Минимальная дистанция фокусировки 0.45 м

Максимальный масштаб увеличения 1:4

Дополнительная информация Диаметр светофильтра 72 мм

Диаметр объектива 79 мм

Вес 595 г Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : новой техники

Комплектация: передняя и задняя крышки.

Гарантия 90 дней.

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