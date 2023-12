Описание

Причина уценки: утерян гарантийный талон, нет оригинальной коробки, гарантия магазина 2 года.

Идеальный спутник в путешествии

Этот высококачественный зум-объектив EF-S с диапазоном фокусных расстояний 18–135 мм имеет широкое применение и идеально подходит для фото- и видеосъемки. Используйте этот компактный объектив, который может стать идеальным помощником в путешествии, для съемки самых разнообразных сюжетов –– от эффектных пейзажей и прекрасных портретов до высокодинамичных сцен.

Nano USM

Технология Nano USM сочетает в себе плавную и бесшумную фокусировку для видеозаписи с высокоскоростной фокусировкой для спонтанных фотографий, поэтому этот объектив идеально подходит для обеих областей применения. Бесшумный привод гарантирует отсутствие постороннего шума на звуковой дорожке видео, плавную автофокусировку и перемещение между объектами при фокусировке на видео.

Четкие снимки

Снимайте четкие фотографии с помощью оптического стабилизатора изображения с эффектом, эквивалентным 4 ступеням выдержки, от Canon. Стабилизатор эффективно компенсирует сотрясение камеры и позволяет добиться качественных результатов при слабом освещении или при использовании зума. Специальный режим панорамирования автоматически включается при слежении за движущимся объектом.

Идеально стабильное видео

Динамический стабилизатор изображения компенсирует резкие движения, а также общее сотрясение камеры, гарантируя стабильность видеосъемки с рук на максимальном значении зума или во время ходьбы. Дополнительно приобретаемый аксессуар Power Zoom Adapter PZ-E1 позволяет легко и плавно управлять зумированием с помощью сервопривода.

Компактный объектив с высокими оптическими характеристиками

Компактный и легкий универсальный объектив EF-S со стильной отделкой обеспечивает высокое качество изображений с сокращением хроматической аберрации по всему диапазону фокусных расстояний благодаря дизайну оптики с ультранизкодисперсионными и асферическими линзами с покрытием Super Spectra для предотвращения бликов и паразитной засветки.

Новые технологии:

Nano USM –– это инновационная система привода объектива, которая сочетает в себе плавную и бесшумную работу системы шагового двигателя для видеосъемки и скоростной ультразвуковой мотор кольцевого типа для съемки спортивных событий и движущихся объектов. Несмотря на компактный размер, скорость автофокусировки в модели EF-S 18-135mm F/3.5-5.6 IS USM увеличена в 2,5 раза (для широкого угла) и в 4,3 раза (для телеположения) по сравнению с моделью EF-S18-135mm F3.5-5.6 IS STM. Модуль Nano USM состоит из эластичного металлического корпуса и керамического элемента напряжения. Управление направлением вращения и скорость достигаются путем изменения частоты и фазы высокочастотного напряжения для керамического элемента напряжения. В идеальном сочетании контроль частоты и фазы обеспечивают для привода объектива алгоритм управления, который подходит для фото- и видеосъемки.

Адаптер сервопривода: Модель EF-S 18-135mm F/3.5-5.6 IS USM имеет новые электрические контакты и механизм под объективом, что обеспечивает совместимость с новой моделью Power Zoom Adapter PZ-E1. Благодаря этому управление зумированием на EF-S 18-135mm F/3.5-5.6 IS USM происходит плавно с помощью рычага зумирования или по Wi-Fi при использовании с совместимыми камерами EOS.

Стабилизатор изображения имеет новую конструкцию и гарантирует эффект стабилизации изображения, эквивалентный 4 ступеням выдержки по стандартам CIPA. Он также имеет режим Dynamic IS (только в режиме видеосъемки), который обеспечивает эффективную стабилизацию при видеосъемке во время движения, например во время ходьбы. Управление стабилизацией изображения в EF-S 18-135mm F/3.5-5.6 IS USM оптимизировано в соответствии с чувствительностью корректирующей оптики и характеристиками модуля стабилизации изображения. Этот модуль также различает обычную съемку и съемку с проводкой на основе сигналов от гиротрона и автоматически выбирает оптимальный режим стабилизации изображения. Он также управляет режимом Dynamic IS при видеосъемке.