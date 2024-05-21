Объектив Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00075789
Артикул : б/у-Н1 К 2024-05-21
Причина уценки:
Незначительные следы использования.
Гарантия 90 дней
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Описание
Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM - это универсальный зум-объектив с байонетом EF-S, предназначенный для цифровых фотоаппаратов Canon с матрицей APS-C.
Он является популярным объективом для начинающих и благодаря его многозадачности, доступности и качественной картинке.
Вот некоторые из его ключевых характеристик:
Фокусное расстояние: 18-135mm (35mm эквивалент: 29-213mm);
Максимальная диафрагма: f/3.5-5.6;
Минимальная дистанция фокусировки: 0.39 м;
Стабилизация изображения: Да, оптическая стабилизация изображения (IS);
Автофокус: Шаговый мотор STM для плавной и тихой автофокусировки;
Максимальное увеличение: 0.25x;
Вес: 540 г;
Размеры: 78.8 x 93.9 мм.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5, незначительные следы использования.
Комплектация: крышки.
Гарантия 90 дней.