Описание

Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM - это универсальный зум-объектив с байонетом EF-S, предназначенный для цифровых фотоаппаратов Canon с матрицей APS-C.

Он является популярным объективом для начинающих и благодаря его многозадачности, доступности и качественной картинке.

Вот некоторые из его ключевых характеристик:

Фокусное расстояние: 18-135mm (35mm эквивалент: 29-213mm);

Максимальная диафрагма: f/3.5-5.6;

Минимальная дистанция фокусировки: 0.39 м;

Стабилизация изображения: Да, оптическая стабилизация изображения (IS);

Автофокус: Шаговый мотор STM для плавной и тихой автофокусировки;

Максимальное увеличение: 0.25x;

Вес: 540 г;

Размеры: 78.8 x 93.9 мм.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5, незначительные следы использования.

Комплектация: крышки.

Гарантия 90 дней.