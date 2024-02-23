Объектив Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM (состояние 4+) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073646 Артикул : б/у-КП32 К 2024-02-23

<









>





Задать вопрос Причина уценки: 4+, следы эксплуатации. 7 990 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

Задать вопрос

Описание Линейка EOS

Тип объектива стандартный, широкоугольный, Zoom-объектив, zoom-объектив, Универсальный, стандартный Zoom

Фокусное расстояние переменное

Мин. фокусное расстояние 18 мм

Макс. фокусное расстояние 135 мм

Кратность зума 7.5x

Минимальное расстояние фокусировки 0.39 м

Минимальный угол обзора 11.3 град.мин

Максимальный угол обзора 74.2 град.мин

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 3.5

Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 5.6

Минимальная диафрагма (F) 38

Число лепестков диафрагмы 7

Байонет Canon EF-S

Диаметр резьбы для светофильтра 67 мм

Линзы Число групп элементов 12

Число элементов 16

Число асферических элементов 2

Число низкодисперсных элементов 1

Диаметр 77.4 мм

Длина 96 мм

Вес 515 г Код товара: 138646

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 4+, следы эксплуатации.

Комплектация: объектив, крышки.

Гарантия 90 дней.

Видео

Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.