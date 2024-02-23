Объектив Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM (состояние 4+) (б/у)
Код товара : УТ-00073646
Артикул : б/у-КП32 К 2024-02-23
Причина уценки:
4+, следы эксплуатации.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Линейка EOS
Тип объектива стандартный, широкоугольный, Zoom-объектив, zoom-объектив, Универсальный, стандартный Zoom
Фокусное расстояние переменное
Мин. фокусное расстояние 18 мм
Макс. фокусное расстояние 135 мм
Кратность зума 7.5x
Минимальное расстояние фокусировки 0.39 м
Минимальный угол обзора 11.3 град.мин
Максимальный угол обзора 74.2 град.мин
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 3.5
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 5.6
Минимальная диафрагма (F) 38
Число лепестков диафрагмы 7
Байонет Canon EF-S
Диаметр резьбы для светофильтра 67 мм
Линзы Число групп элементов 12
Число элементов 16
Число асферических элементов 2
Число низкодисперсных элементов 1
Диаметр 77.4 мм
Длина 96 мм
Вес 515 г
Код товара: 138646
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4+, следы эксплуатации.
Комплектация: объектив, крышки.
Гарантия 90 дней.