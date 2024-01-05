Объектив Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00072611
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-01-05/01
Причина уценки:
потертости, мелкие царапины на корпусе, нет байонетной крышки
15 000 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Код товара: 137611
Тип объектива
стандартный, Zoom-объектив
Фокусное расстояние
переменное
Байонет
Canon EF-S
Мин. фокусное расстояние
18 мм
Макс. фокусное расстояние
135 мм
Диафрагма
f/3.5
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: потертости, мелкие царапины на корпусе, нет байонетной крышки
s\n: 8962017116
Комплектация: объектив, передняя крышка.
Гарантия 90 дней.
-----
Видео
Наш обзор
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.