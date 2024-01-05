Объектив Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072611 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-01-05/01

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Задать вопрос Причина уценки: потертости, мелкие царапины на корпусе, нет байонетной крышки 15 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара: 137611 Тип объектива

стандартный, Zoom-объектив

Фокусное расстояние

переменное

Байонет

Canon EF-S

Мин. фокусное расстояние

18 мм

Макс. фокусное расстояние

135 мм

Диафрагма

f/3.5 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: потертости, мелкие царапины на корпусе, нет байонетной крышки

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: 8962017116

Комплектация: объектив, передняя крышка.

Гарантия 90 дней.

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