Объектив Canon EF-S 17-85mm f/4-5.6 IS USM (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075341 Артикул : б/у-Н1 К 2024-04-29

<











>







Задать вопрос Причина уценки: небольшая царапина на передней линзе, пыль внутри, следы использования. Снят с продажи К сожалению товар снят с продажи, но вы можете найти похожие товары. Задать вопрос

Задать вопрос

Описание Код товара: 140341 Canon EF-S 17-85mm f/4-5.6 IS USM Универсальный зум-объектив с приводом USM и стабилизатором изображения идеален для путешествий. Угол обзора (горизонтальный, вертикальный, диагональный)

68є 40' - 15є 25', 48є - 10є 25', 78є 30' - 18є 25'

Конструкция объектива (элементы/группы) 17/12

Количество лепестков диафрагмы 6

Минимальное расстояние фокусировки (м) 0.35

Оптическая стабилизация изображения (OIS)3-шаговый

Привод автофокусировки USM

Диаметр фильтра (мм) 67

Макс. диаметр x длина (мм)78.5 x 92

Вес (г) 475 Состояние: 4; небольшая царапина на передней линзе, пыль внутри, следы использования.

Комплектация: крышки; 03103872.

Гарантия 14 дней.

Видео

Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.