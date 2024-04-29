Объектив Canon EF-S 17-85mm f/4-5.6 IS USM (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00075341
Артикул : б/у-Н1 К 2024-04-29
Причина уценки:
небольшая царапина на передней линзе, пыль внутри, следы использования.
Снят с продажи
К сожалению товар снят с продажи, но вы можете найти похожие товары.
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 140341
Canon EF-S 17-85mm f/4-5.6 IS USM
Универсальный зум-объектив с приводом USM и стабилизатором изображения идеален для путешествий.
Угол обзора (горизонтальный, вертикальный, диагональный)
68є 40' - 15є 25', 48є - 10є 25', 78є 30' - 18є 25'
Конструкция объектива (элементы/группы) 17/12
Количество лепестков диафрагмы 6
Минимальное расстояние фокусировки (м) 0.35
Оптическая стабилизация изображения (OIS)3-шаговый
Привод автофокусировки USM
Диаметр фильтра (мм) 67
Макс. диаметр x длина (мм)78.5 x 92
Вес (г) 475
Состояние: 4; небольшая царапина на передней линзе, пыль внутри, следы использования.
Комплектация: крышки; 03103872.
Гарантия 14 дней.