Описание

Мин. фокусное расстояние 17 мм

Макс. фокусное расстояние 85 мм

Кратность зума 5x

Минимальное расстояние фокусировки 0.35 м

Масштаб в режиме макросъемки 0.2

Минимальный угол обзора 18 град.мин

Максимальный угол обзора 78 град.мин

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 4

Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 5.6

Минимальная диафрагма (F) 32

Число лепестков диафрагмы 6

Байонет Canon EF-S

Диаметр резьбы для светофильтра 67 мм

Число групп элементов 12

Число элементов 17

Размеры и вес

Диаметр 78.5 мм

Длина 92 мм

Вес 475

Формат изображения APS-C, Эквивалентное фокусное расстояние для 35-мм плёнки 27-136 мм.

Код товара: 141082

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 4-

Комплектация: Объектив, передняя и задняя крышки, бленда. Фильтр Kenko CPL 67мм, Kenko UV L41 67мм, Мишень-крышка для замера ББ 67 мм.

Гарантия 90 дней.