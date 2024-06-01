Объектив Canon EF-S 17-85mm f/4-5.6 IS USM (состояние 4-) (б/у)
Код товара : УТ-00076082
Артикул : б/у-КП32 К 2024-06-01/3
Причина уценки:
Бытовые загрязнения. Пылинка под передней линзой
Снят с продажи
К сожалению товар снят с продажи, но вы можете найти похожие товары.
Гарантия 90 дней
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Описание
Мин. фокусное расстояние 17 мм
Макс. фокусное расстояние 85 мм
Кратность зума 5x
Минимальное расстояние фокусировки 0.35 м
Масштаб в режиме макросъемки 0.2
Минимальный угол обзора 18 град.мин
Максимальный угол обзора 78 град.мин
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 4
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 5.6
Минимальная диафрагма (F) 32
Число лепестков диафрагмы 6
Байонет Canon EF-S
Диаметр резьбы для светофильтра 67 мм
Число групп элементов 12
Число элементов 17
Размеры и вес
Диаметр 78.5 мм
Длина 92 мм
Вес 475
Формат изображения APS-C, Эквивалентное фокусное расстояние для 35-мм плёнки 27-136 мм.
Код товара: 141082
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4-
Комплектация: Объектив, передняя и задняя крышки, бленда. Фильтр Kenko CPL 67мм, Kenko UV L41 67мм, Мишень-крышка для замера ББ 67 мм.
Гарантия 90 дней.