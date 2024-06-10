Объектив Canon EF-S 17-85mm f/3.5-5.6 IS USM (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00076262
Артикул : б/у-Н1 К 2024-06-10
Причина уценки:
незначительные следы использования, пылинки внутри.
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 141262
Canon EF-S 17-85mm f/3.5-5.6 IS USM (состояние 5)
Угол обзора (горизонтальный, вертикальный, диагональный) 68є 40' - 15є 25', 48є - 10є 25', 78є 30' - 18є 25'
Конструкция объектива (элементы/группы) 17/12
Количество лепестков диафрагмы 6
Минимальная диафрагма 22-32
Минимальное расстояние фокусировки (м) 0.35
Максимальное увеличение (x) 0,20 (при 85 мм)
Информация о расстоянии Есть
Оптическая стабилизация изображения (OIS)1 3-шаговый
Привод автофокусировки USM
Диаметр фильтра (мм) 67
Макс. диаметр x длина (мм)2 78.5 x 92
Вес (г) 475
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5; незначительные следы использования, пылинки внутри.
Комплектация:крышка задняя; 7142908757.
Гарантия 90 дней.