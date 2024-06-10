Объектив Canon EF-S 17-85mm f/3.5-5.6 IS USM (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00076262 Артикул : б/у-Н1 К 2024-06-10

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Задать вопрос Причина уценки: незначительные следы использования, пылинки внутри. 8 500 ₽ Заказать Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 141262 Canon EF-S 17-85mm f/3.5-5.6 IS USM (состояние 5) Угол обзора (горизонтальный, вертикальный, диагональный) 68є 40' - 15є 25', 48є - 10є 25', 78є 30' - 18є 25'

Конструкция объектива (элементы/группы) 17/12

Количество лепестков диафрагмы 6

Минимальная диафрагма 22-32

Минимальное расстояние фокусировки (м) 0.35

Максимальное увеличение (x) 0,20 (при 85 мм)

Информация о расстоянии Есть

Оптическая стабилизация изображения (OIS)1 3-шаговый

Привод автофокусировки USM

Диаметр фильтра (мм) 67

Макс. диаметр x длина (мм)2 78.5 x 92

Вес (г) 475 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5; незначительные следы использования, пылинки внутри.

Комплектация:крышка задняя; 7142908757.

Гарантия 90 дней.

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