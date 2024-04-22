Объектив Canon EF-S 17-55mm f2.8 IS USM (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00075156
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-04-22/10
Причина уценки:
незначительные следы эксплуатации
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 140156
Линейка
EOS
Тип
объектив
Тип объектива
широкоугольный, Zoom-объектив, С переменным фокусным расстоянием, Универсальный, Широкоугольный зум объектив, многофункциональный
Фокусное расстояние
переменное
Мин. фокусное расстояние
17 мм
Макс. фокусное расстояние
55 мм
Кратность зума
3.2x
Минимальное расстояние фокусировки
0.35 м
Особенности
автоматическая фокусировка, стабилизация изображения, только для неполнокадровых фотоаппаратов, ультразвуковой мотор, фокусировочный мотор (для Nikon F)
Углы обзора
Минимальный угол обзора
27.5 град.мин
Максимальный угол обзора
78.3 град.мин
Диафрагма
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии
2.8
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии
2.8
Минимальная диафрагма (F)
22
Число лепестков диафрагмы
7
Крепление
Байонет
Canon EF-S
Диаметр резьбы для светофильтра
77 мм
Линзы
Число групп элементов
12
Число элементов
19
Число асферических элементов
2
Число низкодисперсных элементов
2
Размеры и вес
Диаметр
77 мм
Длина
110.6 мм
Вес
645 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: незначительные следы эксплуатации
s\n: 13070171
Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки.
Гарантия 90 дней.
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