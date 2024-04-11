Объектив Canon EF-S 17-55mm f2.8 IS USM (состояние 3) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074864 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-04-11/04

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Задать вопрос Причина уценки: потертости, мелкие царапины на корпусе, пыль внутри, туго ходит кольцо фокуса, требуется чистка. Снят с продажи К сожалению товар снят с продажи, но вы можете найти похожие товары. Задать вопрос

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Описание Код товара: 139864 Линейка

EOS

Тип

объектив

Тип объектива

Zoom-объектив, С переменным фокусным расстоянием, Универсальный, многофункциональный

Фокусное расстояние

переменное

Мин. фокусное расстояние

17 мм

Макс. фокусное расстояние

55 мм

Кратность зума

3.2x

Минимальное расстояние фокусировки

0.35 м

Особенности

автоматическая фокусировка, стабилизация изображения, только для неполнокадровых фотоаппаратов, ультразвуковой мотор, фокусировочный мотор Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: потертости, мелкие царапины на корпусе, пыль внутри, туго ходит кольцо фокуса, требуется чистка.

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: 69003583

Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки.

Гарантия 90 дней.

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