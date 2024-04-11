Объектив Canon EF-S 17-55mm f2.8 IS USM (состояние 3) (б/у)
Код товара : УТ-00074864
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-04-11/04
Причина уценки:
потертости, мелкие царапины на корпусе, пыль внутри, туго ходит кольцо фокуса, требуется чистка.
Снят с продажи
К сожалению товар снят с продажи, но вы можете найти похожие товары.
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 139864
Линейка
EOS
Тип
объектив
Тип объектива
Zoom-объектив, С переменным фокусным расстоянием, Универсальный, многофункциональный
Фокусное расстояние
переменное
Мин. фокусное расстояние
17 мм
Макс. фокусное расстояние
55 мм
Кратность зума
3.2x
Минимальное расстояние фокусировки
0.35 м
Особенности
автоматическая фокусировка, стабилизация изображения, только для неполнокадровых фотоаппаратов, ультразвуковой мотор, фокусировочный мотор
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: потертости, мелкие царапины на корпусе, пыль внутри, туго ходит кольцо фокуса, требуется чистка.
s\n: 69003583
Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки.
Гарантия 90 дней.
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