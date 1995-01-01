Описание

Canon EF-S 17-55 mm f/2.8 IS USM - это широкоугольный объектив со стабилизатором изображения (Image Stabilizer). Объектив имеет высокую скорость зумирования на стандартных расстояниях фокусировки и совместим с камерами, оснащенными креплениями EF–S. Постоянная диафрагма f/2.8 на всем диапазоне увеличения и трехступенчатый стабилизатор изображения обеспечивают высокую производительность объектива и гибкое кадрирование в условиях плохой освещенности.

Высокое качество и четкость изображение обеспечивают установленные в объективе два UD-элемента (линзы с ультранизкой дисперсией), которые устраняют остаточные хроматические аберрации. Для обеспечения четкости и высокой контрастности во всех областях кадра в объективе применены две сферические линзы, которые купируют излишние сферические аберрации, делающие изображение размытым, особенно при широкой диафрагме. Объектив оснащен практически круглой выпуклой диафрагмой, что позволяет создавать красивый размытый фон.

Не менее важной составляющей гарантирующей качество изображения является трехступенчатый стабилизатор (Image Stabilizer), который значительно уменьшает размытость, вызванную дрожанием камеры. Также стабилизатор обеспечивает увеличение глубины резкости в условиях недостаточной освещенности без использования вспышки (время выдержки сокращается до 1/15 с.).

Покрытие Super Spectra обладает высоким коэффициентом поглощения света, отражающегося от датчика изображения, и снижает эффект ореола и блики, что делает цветопередачу более естественной.

Объектив оснащен ультразвуковым мотором (USM), работающим практически бесшумно. Мотор с постоянным крутящим моментом двигает фокусирующую группу линз с высокой скоростью и хирургической точностью, обеспечивая правильную фокусировку с первой попытки.

В объективе используется стекло, не содержащее свинец.

По материалам Canon.