Объектив Canon EF-S 17-40mm f/4 L USM (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00071482
Артикул : б/у-Н1 К 2023-11-12
Причина уценки:
Немного люфтит кольцо зумирования, незначительные царапины и потёртости корпуса.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
EF 17-40mm f/4L USM — это сверхширокоугольный зум-объектив, который обеспечивает превосходное качество изображения и постоянную максимальную диафрагму. Благодаря компактному и легкому корпусу он является идеальным спутником в путешествии.
Характеристики:
Угол обзора (горизонтальный, вертикальный, диагональный) — 93° - 49°20', 70°30' - 34°, 104° - 57°30';
Количество лепестков диафрагмы — 7;
Минимальная диафрагма — 22;
Минимальное расстояние фокусировки (м) — 0.28;
Максимальное увеличение (x) — 0,24 (при 35 мм);
Привод автофокусировки — USM;
Диаметр фильтра (мм) — 77;
Макс. диаметр x длина (мм)1 — 83.5 x 96.8;
Вес (г) — 500.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5, немного люфтит кольцо зумирования, незначительные царапины и потёртости корпуса.
Комплектация: крышки, бленда.
Гарантия 90 дней.