Описание

EF 17-40mm f/4L USM — это сверхширокоугольный зум-объектив, который обеспечивает превосходное качество изображения и постоянную максимальную диафрагму. Благодаря компактному и легкому корпусу он является идеальным спутником в путешествии.

Характеристики:

Угол обзора (горизонтальный, вертикальный, диагональный) — 93° - 49°20', 70°30' - 34°, 104° - 57°30';

Количество лепестков диафрагмы — 7;

Минимальная диафрагма — 22;

Минимальное расстояние фокусировки (м) — 0.28;

Максимальное увеличение (x) — 0,24 (при 35 мм);

Привод автофокусировки — USM;

Диаметр фильтра (мм) — 77;

Макс. диаметр x длина (мм)1 — 83.5 x 96.8;

Вес (г) — 500.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5, немного люфтит кольцо зумирования, незначительные царапины и потёртости корпуса.

Комплектация: крышки, бленда.

Гарантия 90 дней.