Объектив Canon EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00074761
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-04-08/03
Причина уценки:
небольшие следы эксплуатации.
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 139761
Линейка
EOS
Тип
объектив
Тип объектива
широкоугольный Zoom
Фокусное расстояние
переменное
Мин. фокусное расстояние
10 мм
Макс. фокусное расстояние
22 мм
Кратность зума
2.2x
Минимальное расстояние фокусировки
0.24 м
Особенности
автоматическая фокусировка
Размеры и вес
Диаметр
83.5 мм
Длина
89.8 мм
Вес
385 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: небольшие следы эксплуатации.
s\n: 02700902
Комплектация: объектив. передняя и задняя крышки
Гарантия 90 дней.
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