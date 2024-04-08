Объектив Canon EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074761 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-04-08/03

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Задать вопрос Причина уценки: небольшие следы эксплуатации. 20 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 139761 Линейка

EOS

Тип

объектив

Тип объектива

широкоугольный Zoom

Фокусное расстояние

переменное

Мин. фокусное расстояние

10 мм

Макс. фокусное расстояние

22 мм

Кратность зума

2.2x

Минимальное расстояние фокусировки

0.24 м

Особенности

автоматическая фокусировка Размеры и вес

Диаметр

83.5 мм

Длина

89.8 мм

Вес

385 г Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: небольшие следы эксплуатации.

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: 02700902

Комплектация: объектив. передняя и задняя крышки

Гарантия 90 дней.

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