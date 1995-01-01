Объектив Canon EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM
Код товара : УТ-00072860
Артикул : # 9518A007
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Описание
Супер широкоугольные датчики размера APS-C
Практичный диапазон фокусного расстояния: 16-35 мм при 35-миллиметровом формате - делает объектив EF-S 10-22 мм f/3.5-4.5 USM особенным, а высокое качество изображения перенесет вас на новый уровень фотографического мастерства и откроет новые средства потрясающей выразительности.
За пределами человеческого взгляда
Сверхширокий диапазон зумирования не только помогает вам получить желаемое изображение — он существенно изменяет перспективу и придает кадру динамичность. Объектив позволяет максимально приблизиться к объекту изображения, при этом разница в размере между ближайшим к вам объектом и объектами на заднем плане увеличивается. Фотографы могут использовать данное явление для четкого разделения объекта изображения и его фона и создания яркого эффекта присутствия, а также для получения эффекта проводки и фокусирования, когда в фокусе находится как передний, так и задний план.
Малогабаритность, легкость и приближение
Потрясающе легкий и компактный для заявленного диапазона фокусного расстояния EF-S 10-22 мм f/3.5-4.5 USM также обладает необычайно коротким минимальным расстоянием фокусировки 24 см.
Быстрая фокусировка
Ультразвуковой привод кольцевого типа работает одновременно с камерой и обеспечивает сверхбыстрый и точный автофокус и предиктивное отслеживание — с доступной в любой момент ручной коррекцией фокусировки.
Создан для цифровой фотографии
Объектив был разработан специально для цифровой фотографии и имеет элементы особой формы и покрытие Super Spectra для устранения бликов и двойного изображения, возникающих при отражении от датчиков камеры. Уникальная дополнительная бленда также способствует предотвращению бликования.
Размытие фона
Диафрагма с круглым отверстием создает приятное размытие фона при съемке с широко раскрытой диафрагмой; идеально подходит для создания глубины и выделения объекта изображения или модели на общем фоне.