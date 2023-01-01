Описание

Объектив EF-S 10-22 мм f/3,5–4,5 USM специально сконструирован для цифровых зеркальных камер c размером сенсора APS-C и креплением EF-S . Диапазон фокусных расстояний – 16–35 мм в 35-мм плёночном эквиваленте – специально подобран компанией Canon для растущего круга серьёзных фотографов, предпочитающих цифровые зеркальные камеры. У этого объектива – кольцевой ультразвуковой мотор Canon (USM) для быстрой бесшумной автофокусировки и целый ряд функций, благодаря которым они по качеству изображения приближаются к знаменитым профессиональным объективам Canon L-серии.