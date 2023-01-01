Объектив Canon EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM
Код товара : 00000044790
Артикул : 9518A007
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Инструкции и документы
Характеристики
Характеристики
Байонет
Canon EF-S
Диаметр светофильтра, мм
77
Минимальное фокусное расстояние, мм
10
Максимльное фокусное расстояние, мм
22
Относительное отверстие
1/3.5 - 1/4.5
Минимальная диафрагма
1/22
Минимальная дистанция фокусировки
0.24 м
Угол поля зрения
107° 30' - 63° 30'
Конструкция объектива
13 элементов в 10 группах (1 UD линза, 2 асферических линзы)
Физические характеристики
Вес
385 г
Размеры товара
83.5 x 89.8 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя / задняя
Описание
Объектив EF-S 10-22 мм f/3,5–4,5 USM специально сконструирован для цифровых зеркальных камер c размером сенсора APS-C и креплением EF-S . Диапазон фокусных расстояний – 16–35 мм в 35-мм плёночном эквиваленте – специально подобран компанией Canon для растущего круга серьёзных фотографов, предпочитающих цифровые зеркальные камеры. У этого объектива – кольцевой ультразвуковой мотор Canon (USM) для быстрой бесшумной автофокусировки и целый ряд функций, благодаря которым они по качеству изображения приближаются к знаменитым профессиональным объективам Canon L-серии.