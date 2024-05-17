Объектив Canon EF-S 10-18mm f/4.5–5.6 IS STM (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00075731
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-05-17
Причина уценки:
незначительные следы эксплуатации.
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 140731
Линейка EOS
Тип объектива широкоугольный, zoom-объектив, С переменным фокусным расстоянием, Широкоугольный зум объектив
Фокусное расстояние переменное
Мин. фокусное расстояние 10 мм
Макс. фокусное расстояние 18 мм
Кратность зума 1.8x
Минимальное расстояние фокусировки 0.22 м
Особенности
автоматическая фокусировка
Углы обзора
Минимальный угол обзора 74.2 град.мин
Максимальный угол обзора 107.3 град.мин
Диафрагма
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 4.5
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 5.6
Минимальная диафрагма (F) 29
Число лепестков диафрагмы 7
Крепление
Байонет Canon EF-S
Диаметр резьбы для светофильтра 67 мм
Линзы
Число групп элементов 11
Число элементов 14
Число асферических элементов 1
Число низкодисперсных элементов 1
Размеры и вес
Диаметр 74.6 мм
Длина 72 мм
Вес 240 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5
# 5332008404
Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки.
Гарантия 90 дней.