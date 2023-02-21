Объектив Canon EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00065734
Артикул : б/у-Н1 КС 2023-02-21
Причина уценки:
Мелкие царапины и потёртости, следы клея на корпусе, пыль в корпусе.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 130734
тип объектива - широкоугольный
фокусное расстояние - переменное
байонет - Canon EF-S
мин. фокусное расстояние - 10 мм
макс. фокусное расстояние - 18 мм
диафрагма - f/4.5
автоматическая фокусировка - есть
стабилизатор изображения - есть
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4. Мелкие царапины и потёртости, следы клея на корпусе, пыль в корпусе.
Комплектация: крышки, коробка; 8852003700;.
Гарантия 14 дней.