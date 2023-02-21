Описание

Код товара: 130734

тип объектива - широкоугольный

фокусное расстояние - переменное

байонет - Canon EF-S

мин. фокусное расстояние - 10 мм

макс. фокусное расстояние - 18 мм

диафрагма - f/4.5

автоматическая фокусировка - есть

стабилизатор изображения - есть



Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4. Мелкие царапины и потёртости, следы клея на корпусе, пыль в корпусе.

Комплектация: крышки, коробка; 8852003700;.

Гарантия 14 дней.