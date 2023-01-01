Описание

Компактный зум-объектив для камер EOS-M, который позволяет почувствовать себя в центре событий. Система стабилизации изображения предотвращает размытие от сотрясения камеры. Технология STM обеспечивает плавную и бесшумную фокусировку при съемке видео.

Компактный зум-объектив, который поможет всегда оставаться в центре событий

Объектив EF-M 55-200mm f/4.5-6.3 IS STM разработан специально для камер EOS-M и позволяет всегда оставаться в центре событий. Это идеальный компаньон для объектива Canon EF-M 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM. С его помощью вы можете приблизиться к удаленным объектам — идеальное решение для съемок дикой природы, спортивных событий и путешествий.

Cистема оптической стабилизации изображения

Для обеспечения резкости объектив EF-M 55-200mm f/4.5-6.3 IS STM оснащен системой стабилизации изображения, которая предотвращает размытие, вызванное случайным дрожанием или сотрясением камеры во время съемки. Теперь доступна съемка с рук при выдержке на 3,5 ступени больше обычной, что позволяет фотографировать в условиях низкой освещенности.

Технология фокусировки STM

Технология шагового двигателя (STM) обеспечивает быструю и точную фокусировку при фотосъемке, а также плавную и почти бесшумную настройку при съемке видео. Движения привода STM настолько гладкие и тихие, что в видеоклипах отсутствует нежелательный шум фокусировки и отвлекающие резкие изменения фокуса.

Изображения великолепного качества, которыми вы будете гордиться

Сложные оптические компоненты позволяют получать четкие фотографии с невероятной детализацией, динамической контрастностью и богатой цветовой гаммой. Привлеките внимание к объекту съемки, поместив его на размытый фон.

Создан, чтобы съемка великолепных фотографий стала доступной

Ручное фокусировочное кольцо позволяет точно и быстро откорректировать фокусировку в любой момент. Минимальное фокусное расстояние 1 м прекрасно подходит для съемки эффектных портретов и крупных планов.