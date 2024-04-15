Объектив Canon EF-M 32mm f/1.4 STM (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074985 Артикул : б/у-КП32 К 2024-04-15/2

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Задать вопрос Причина уценки: Незначительные следы эксплуатации. 39 900 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Тип объектива стандартный

Фокусное расстояние постоянное

Фокусное расстояние фикс-объектива 32 мм

Минимальное расстояние фокусировки 0.23 м

Особенности автоматическая фокусировка, только для неполнокадровых фотоаппаратов, фокусировочный мотор (для Nikon F)

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 1.4

Минимальная диафрагма (F) 16

Число лепестков диафрагмы 7

Байонет Canon EF-M

Диаметр резьбы для светофильтра 43 мм

Число групп элементов 8

Число элементов 14

Диаметр 61 мм

Длина 57 мм

Вес 235 г Код товара: 139985

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : Незначительные следы эксплуатации.

Комплектация: объектив, крышки, коробка.

Гарантия 90 дней.

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