Объектив Canon EF-M 32mm f/1.4 STM (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00074985
Артикул : б/у-КП32 К 2024-04-15/2
Причина уценки:
Незначительные следы эксплуатации.
Гарантия 90 дней
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Описание
Тип объектива стандартный
Фокусное расстояние постоянное
Фокусное расстояние фикс-объектива 32 мм
Минимальное расстояние фокусировки 0.23 м
Особенности автоматическая фокусировка, только для неполнокадровых фотоаппаратов, фокусировочный мотор (для Nikon F)
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 1.4
Минимальная диафрагма (F) 16
Число лепестков диафрагмы 7
Байонет Canon EF-M
Диаметр резьбы для светофильтра 43 мм
Число групп элементов 8
Число элементов 14
Диаметр 61 мм
Длина 57 мм
Вес 235 г
Код товара: 139985
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : Незначительные следы эксплуатации.
Комплектация: объектив, крышки, коробка.
Гарантия 90 дней.