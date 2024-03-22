Объектив Canon EF-M 32mm f/1.4 STM (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00074388
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-03-22/04
Причина уценки:
Небольшие следы эксплуатации, потёртости корпуса, нет крышек.
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 139388
Тип объектива стандартный
Фокусное расстояние постоянное
Мин. фокусное расстояние 1.4 мм
Макс. фокусное расстояние 32 мм
Кратность зума 22.9x
Фокусное расстояние фикс-объектива 32 мм
Минимальное расстояние фокусировки 0.23 м
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 1.4
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 1.4
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4
# 761115100391
Комплектация: только объектив
Гарантия 90 дней.