Объектив Canon EF-M 32mm f/1.4 STM (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074388 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-03-22/04

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Задать вопрос Причина уценки: Небольшие следы эксплуатации, потёртости корпуса, нет крышек. 35 000 ₽ Заказать Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 139388 Тип объектива стандартный

Фокусное расстояние постоянное

Мин. фокусное расстояние 1.4 мм

Макс. фокусное расстояние 32 мм

Кратность зума 22.9x

Фокусное расстояние фикс-объектива 32 мм

Минимальное расстояние фокусировки 0.23 м

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 1.4

Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 1.4 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4

# 761115100391

Комплектация: только объектив

Гарантия 90 дней.

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