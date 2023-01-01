Объектив Canon EF-M 32mm f/1.4 STM
Код товара : УТ-00061363
Артикул : # 2439C005
Предзаказ
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год. Авторизованный сервис.
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Инструкции и документы
Характеристики
Характеристики
Относительное отверстие
1:1.4
Минимальная диафрагма
1:16
Минимальная дистанция фокусировки
0.23 м
Конструкция объектива
14 элементов в 8 группах
Физические характеристики
Вес
235 г
Размеры товара
60.9 х 56.5 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя
Описание
- Естественная перспектива: объекты на переднем и заднем планах передаются без искажения размеров
- Максимальная диафрагма f/1.4: много света для съемки без вспышки, красивое размытие фона
- Современная оптическая схема (14 элементов в 8 группах): максимум резкости, минимум аберраций
- Фокусировочный мотор STM оптимизирован для фото и видео, быстрый и плавный автофокус
- Компактный и легкий, идеальный компаньон для камер EOS M
Удобный объектив с фиксированным фокусным расстоянием
Стандартное фокусное расстояние, эквивалентное 51 мм, наряду с широкой диафрагмой позволяет выполнять творческую съемку даже при слабом освещении.
Исключительное оптическое качество
Этот объектив с асферическими линзами состоит из 14 элементов в 8 группах, обеспечивающих высочайший уровень детализации и резкость по всему кадру.
Легкая и прочная конструкция
Этот объектив собран из оптических компонентов EF-M одного дизайна и имеет диаметр 60,9 мм. Премиальная конструкция с металлическим креплением объектива определяет высокое качество объектива.
Бесшумная автофокусировка отлично подойдет для съемки видео
Автофокусировка с мотором STM помогает сохранять стабилизацию при видеосъемке, обеспечивая более плавные и естественные переходы фокуса.