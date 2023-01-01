Описание

Естественная перспектива: объекты на переднем и заднем планах передаются без искажения размеров

Максимальная диафрагма f/1.4: много света для съемки без вспышки, красивое размытие фона

Современная оптическая схема (14 элементов в 8 группах): максимум резкости, минимум аберраций

Фокусировочный мотор STM оптимизирован для фото и видео, быстрый и плавный автофокус

Компактный и легкий, идеальный компаньон для камер EOS M

Удобный объектив с фиксированным фокусным расстоянием

Стандартное фокусное расстояние, эквивалентное 51 мм, наряду с широкой диафрагмой позволяет выполнять творческую съемку даже при слабом освещении.

Исключительное оптическое качество

Этот объектив с асферическими линзами состоит из 14 элементов в 8 группах, обеспечивающих высочайший уровень детализации и резкость по всему кадру.

Легкая и прочная конструкция

Этот объектив собран из оптических компонентов EF-M одного дизайна и имеет диаметр 60,9 мм. Премиальная конструкция с металлическим креплением объектива определяет высокое качество объектива.

Бесшумная автофокусировка отлично подойдет для съемки видео

Автофокусировка с мотором STM помогает сохранять стабилизацию при видеосъемке, обеспечивая более плавные и естественные переходы фокуса.