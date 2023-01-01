Описание

Широкоугольный объектив 22 мм для незаметной репортажной съемки

Сверхтонкий и легкий широкоугольный объектив-"блинчик" 22 мм с фиксированной фокусировкой для EOS M предлагает возможность незаметной съемки, которая идеально подходит для ведения повседневного репортажа. Широкий угол запечатлевает больше, обеспечивая съемку великолепных пейзажей и отличных групповых снимков.

Удобен для переноски во время путешествий вместе с EOS M

Удобный для переноски в любом путешествии объектив имеет сверхтонкий и легкий корпус со стильной алюминиевой отделкой и креплением EF-M для EOS M.

Превосходные результаты в условиях низкой освещенности с диафрагмой f/2.0

Объектив EF-M 22mm f/2 STM обеспечивает превосходные результаты в условиях низкой освещенности благодаря широкой максимальной диафрагме f/2.0. Он также позволяет снимать сюжеты для фотографий и видео в естественной вечерней атмосфере и режиме ночного времени без использования вспышки или штатива, обеспечивая свободу создания исключительных снимков с рук в условиях любого освещения.

Плавная и бесшумная фокусировка STM при видеосъемке

Записать высококачественное видео с четкой фокусировкой благодаря режиму следящей автофокусировки для видео просто. Для этого используется внутренняя фокусировка и технология шагового двигателя (STM) для автоматической непрерывной фокусировки в режиме видеосъемки с целью придания плавного изображения с уменьшенным уровнем нерезкости.

Отличное качество изображения благодаря асферическим линзам

Качество изображения высокой контрастности и без искажений обеспечивается даже при съемке в условиях низкой освещенности благодаря асферическим линзам, корректирующим любую сферическую аберрацию, которая может испортить изображение. Объектив также имеет покрытие Super Spectra, которое помогает обеспечить точный цветовой баланс и высокую контрастность, а также уменьшить блики для создания превосходных изображений в любых условиях освещенности.

Съемка плавно размытых фонов

Для создания профессиональных эффектных изображений объектив EF-M 22mm f/2 STM позволяет снимать превосходные изображения с плавно размытым фоном, который подчеркивает предмет и удаляет отвлекающие элементы.