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    Объектив Canon EF-M 22mm f/2 STM (состояние 5) (б/у)

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    0 отзывов

    Код товара : УТ-00076519

    Артикул : б/у-Ф1 К 2024-06-17/03

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    Причина уценки:

    незначительные следы эксплуатации

    17 000 ₽

    Гарантия 90 дней

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    Характеристики
    Описание
    Видео
    Аксессуары
    Отзывы0

    Описание

    Код товара: 141519

    Линейка
    EOS
    Тип
    объектив
    Тип объектива
    стандартный, широкоугольный, Фиксированный фокус, фикс
    Фокусное расстояние
    постоянное
    Мин. фокусное расстояние
    22 мм
    Макс. фокусное расстояние
    22 мм
    Кратность зума
    1x
    Фокусное расстояние фикс-объектива
    22 мм
    Минимальное расстояние фокусировки
    0.15 м
    Особенности
    автоматическая фокусировка, плавная фокусировка STM при видеосъемке
    Диафрагма
    Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии
    2
    Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии
    2
    Минимальная диафрагма (F)
    22
    Число лепестков диафрагмы
    7
    Крепление
    Байонет
    Canon EF-M
    Диаметр резьбы для светофильтра
    43 мм
    Линзы
    Число групп элементов
    6
    Число элементов
    7
    Размеры и вес
    Диаметр
    60.9 мм
    Длина
    23.7 мм
    Вес
    105 г

    Фототехника  прошла  проверку на работоспособность.
    Состояние: незначительные следы эксплуатации
    s\n: 543202000740
    Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки
    Гарантия 90 дней.
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    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.