Объектив Canon EF-M 22mm f/2 STM (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00076519
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-06-17/03
Причина уценки:
незначительные следы эксплуатации
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 141519
Линейка
EOS
Тип
объектив
Тип объектива
стандартный, широкоугольный, Фиксированный фокус, фикс
Фокусное расстояние
постоянное
Мин. фокусное расстояние
22 мм
Макс. фокусное расстояние
22 мм
Кратность зума
1x
Фокусное расстояние фикс-объектива
22 мм
Минимальное расстояние фокусировки
0.15 м
Особенности
автоматическая фокусировка, плавная фокусировка STM при видеосъемке
Диафрагма
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии
2
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии
2
Минимальная диафрагма (F)
22
Число лепестков диафрагмы
7
Крепление
Байонет
Canon EF-M
Диаметр резьбы для светофильтра
43 мм
Линзы
Число групп элементов
6
Число элементов
7
Размеры и вес
Диаметр
60.9 мм
Длина
23.7 мм
Вес
105 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: незначительные следы эксплуатации
s\n: 543202000740
Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки
Гарантия 90 дней.
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