Объектив Canon EF-M 22mm f/2 STM (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00076519 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-06-17/03



Задать вопрос Причина уценки: незначительные следы эксплуатации 17 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 141519 Линейка

EOS

Тип

объектив

Тип объектива

стандартный, широкоугольный, Фиксированный фокус, фикс

Фокусное расстояние

постоянное

Мин. фокусное расстояние

22 мм

Макс. фокусное расстояние

22 мм

Кратность зума

1x

Фокусное расстояние фикс-объектива

22 мм

Минимальное расстояние фокусировки

0.15 м

Особенности

автоматическая фокусировка, плавная фокусировка STM при видеосъемке

Диафрагма

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии

2

Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии

2

Минимальная диафрагма (F)

22

Число лепестков диафрагмы

7

Крепление

Байонет

Canon EF-M

Диаметр резьбы для светофильтра

43 мм

Линзы

Число групп элементов

6

Число элементов

7

Размеры и вес

Диаметр

60.9 мм

Длина

23.7 мм

Вес

105 г Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: незначительные следы эксплуатации

s

: 543202000740

Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки

Гарантия 90 дней.

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