Объектив Canon EF-M 22mm f/2 STM (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074986 Артикул : б/у-КП32 К 2024-04-15/3

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Задать вопрос Причина уценки: Незначительные следы эксплуатации. 15 900 ₽ Заказать Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Линейка EOS

Тип объектива стандартный, широкоугольный, фикс

Фокусное расстояние постоянное

Фокусное расстояние фикс-объектива 22 мм

Минимальное расстояние фокусировки 0.15 м

Особенности автоматическая фокусировка, плавная фокусировка STM при видеосъемке

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 2

Минимальная диафрагма (F) 22

Число лепестков диафрагмы 7

Байонет Canon EF-M

Диаметр резьбы для светофильтра 43 мм

Число групп элементов 6

Число элементов 7

Диаметр 60.9 мм

Длина 23.7 мм

Вес 105 г Код товара: 139986

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : Незначительные следы эксплуатации.

Комплектация: объектив, крышки, коробка.

Гарантия 90 дней.

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