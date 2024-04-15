Объектив Canon EF-M 22mm f/2 STM (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00074986
Артикул : б/у-КП32 К 2024-04-15/3
Причина уценки:
Незначительные следы эксплуатации.
Гарантия 90 дней
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Описание
Линейка EOS
Тип объектива стандартный, широкоугольный, фикс
Фокусное расстояние постоянное
Фокусное расстояние фикс-объектива 22 мм
Минимальное расстояние фокусировки 0.15 м
Особенности автоматическая фокусировка, плавная фокусировка STM при видеосъемке
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 2
Минимальная диафрагма (F) 22
Число лепестков диафрагмы 7
Байонет Canon EF-M
Диаметр резьбы для светофильтра 43 мм
Число групп элементов 6
Число элементов 7
Диаметр 60.9 мм
Длина 23.7 мм
Вес 105 г
Код товара: 139986
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : Незначительные следы эксплуатации.
Комплектация: объектив, крышки, коробка.
Гарантия 90 дней.