Описание

Canon EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM - это компактный и универсальный объектив, разработанный специально для камер Canon EOS M с байонетом EF-M. Вот краткое описание его основных характеристик:

Фокусное расстояние: Объектив предлагает широкий диапазон фокусных расстояний от 15 мм до 45 мм, позволяя снимать как пейзажи и архитектуру, так и портреты и общие сцены.

Оптический стабилизатор изображения: Встроенная система стабилизации обеспечивает более четкие и резкие снимки при съемке на длинных фокусных расстояниях или в условиях недостаточного освещения.

Технология STM: Объектив оснащен мотором STM (Stepping Motor), который обеспечивает плавное и бесшумное автофокусирование, что особенно полезно при съемке видео.

Компактный дизайн: Легкий вес и компактные размеры делают этот объектив идеальным для путешествий и повседневного использования.

Высокое качество изображения: Оптическая конструкция обеспечивает четкость и детализацию изображений на протяжении всего диапазона фокусировки.

Canon EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM - это отличный выбор для владельцев камер Canon EOS M, которые ищут универсальный объектив с превосходным качеством изображения и удобным в использовании.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5, небольшие царапины, потёртости и загрязнения корпуса.

Комплектация: крышки.

Гарантия 14 дней.