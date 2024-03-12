Объектив Canon EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00073931
Артикул : б/у-Н1 КС 2024-03-12
Причина уценки:
Небольшие царапины, потёртости и загрязнения корпуса.
Гарантия 14 дней
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Описание
Canon EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM - это компактный и универсальный объектив, разработанный специально для камер Canon EOS M с байонетом EF-M. Вот краткое описание его основных характеристик:
Фокусное расстояние: Объектив предлагает широкий диапазон фокусных расстояний от 15 мм до 45 мм, позволяя снимать как пейзажи и архитектуру, так и портреты и общие сцены.
Оптический стабилизатор изображения: Встроенная система стабилизации обеспечивает более четкие и резкие снимки при съемке на длинных фокусных расстояниях или в условиях недостаточного освещения.
Технология STM: Объектив оснащен мотором STM (Stepping Motor), который обеспечивает плавное и бесшумное автофокусирование, что особенно полезно при съемке видео.
Компактный дизайн: Легкий вес и компактные размеры делают этот объектив идеальным для путешествий и повседневного использования.
Высокое качество изображения: Оптическая конструкция обеспечивает четкость и детализацию изображений на протяжении всего диапазона фокусировки.
Canon EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM - это отличный выбор для владельцев камер Canon EOS M, которые ищут универсальный объектив с превосходным качеством изображения и удобным в использовании.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5, небольшие царапины, потёртости и загрязнения корпуса.
Комплектация: крышки.
Гарантия 14 дней.