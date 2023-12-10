Объектив Canon EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00072044
Артикул : б/у-НМ 2023-12-10
Причина уценки:
Хорошее состояние.
5 900 ₽
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Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 137044
Тип: широкоугольный; стандартный
Байонет: Canon EF-M
Минимальное расстояние фокусировки, в метрах: 0.25
Максимальная диафрагма: f/3.5-6.3
Минимальная диафрагма: f/22-40
Фокусное расстояние, в мм: 15-45
Фокусировка: автоматическая; ручная
Стабилизация изображения: Да
Светосила: f/3.5-6.3
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5.
Комплектация: крышки;
Гарантия 90 дней.
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