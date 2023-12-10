Объектив Canon EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072044 Артикул : б/у-НМ 2023-12-10

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Задать вопрос Причина уценки: Хорошее состояние. 5 900 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара: 137044 Тип: широкоугольный; стандартный

Байонет: Canon EF-M

Минимальное расстояние фокусировки, в метрах: 0.25

Максимальная диафрагма: f/3.5-6.3

Минимальная диафрагма: f/22-40

Фокусное расстояние, в мм: 15-45

Фокусировка: автоматическая; ручная

Стабилизация изображения: Да

Светосила: f/3.5-6.3 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5.

Комплектация: крышки;

Гарантия 90 дней.

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