Объектив Canon EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM Silver (состояние 5) (б/у)

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Код товара: УТ-00091646 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-02-21/06 Код товара: УТ-00091646 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-02-21/06 Объектив, система Canon EF-M Тип б/у товара Объективы Все характеристики Canon EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM Silver Код товара: 156646 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5

S/n: 296210000810

Комплектация: Объектив, передняя крышка оригинал, задняя крышка оригинал, бленда, коробка

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Оптика Объектив, система Canon EF-M Тип б/у товара Объективы Описание Canon EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM Silver Код товара: 156646 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5

S/n: 296210000810

Комплектация: Объектив, передняя крышка оригинал, задняя крышка оригинал, бленда, коробка

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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