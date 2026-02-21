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Объектив Canon EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM Silver (состояние 5) (б/у)

  • EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM Silver (состояние 5)
  • EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM Silver (состояние 5)
  • EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM Silver (состояние 5)
  • EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM Silver (состояние 5)
  • EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM Silver (состояние 5)
  • EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM Silver (состояние 5)
  • EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM Silver (состояние 5)
Код товара:УТ-00091646
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-02-21/06

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Canon EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM Silver

Код товара: 156646

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5
S/n: 296210000810
Комплектация: Объектив, передняя крышка оригинал, задняя крышка оригинал, бленда, коробка
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.