Объектив Canon EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM Silver (состояние 5) (б/у)
Код товара:УТ-00091646
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-02-21/06
Товар не найден
Характеристики
Объектив, системаCanon EF-M
Тип б/у товараОбъективы
Описание
Canon EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM Silver
Код товара: 156646
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5
S/n: 296210000810
Комплектация: Объектив, передняя крышка оригинал, задняя крышка оригинал, бленда, коробка
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.