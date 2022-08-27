Описание

Код товара: 126372

Этот небольшой универсальный зум-объектив 15–45 мм, который можно взять с собой куда угодно, идеально подходит для фото- и видеосъемки и позволяет запечатлеть все — от великолепных пейзажей и превосходных портретов до быстродвижущихся объектов. Безупречная пара для любой камеры серии EOS M.

Преимущества

Универсальная съемка — идеальный выбор для владельцев камер серии EOS-M

Удобен для переноски благодаря малому весу, складной конструкции и стильному дизайну

С легкостью записывайте плавные и четкие видеоролики

Высокая резкость благодаря оптическому стабилизатору изображения

Быстрая автофокусировка позволяет снимать самые неожиданные и интересные моменты

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5-.

Комплектация: крышка задняя.

Гарантия 14 дней.