Объектив Canon EF-M 15-45/3.5-5.6 IS STM (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00061372
Артикул : б/у-Н1 КС 2022-08-27
Причина уценки:
Без значительных следов эксплуатации.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 126372
Этот небольшой универсальный зум-объектив 15–45 мм, который можно взять с собой куда угодно, идеально подходит для фото- и видеосъемки и позволяет запечатлеть все — от великолепных пейзажей и превосходных портретов до быстродвижущихся объектов. Безупречная пара для любой камеры серии EOS M.
Преимущества
Универсальная съемка — идеальный выбор для владельцев камер серии EOS-M
Удобен для переноски благодаря малому весу, складной конструкции и стильному дизайну
С легкостью записывайте плавные и четкие видеоролики
Высокая резкость благодаря оптическому стабилизатору изображения
Быстрая автофокусировка позволяет снимать самые неожиданные и интересные моменты
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5-.
Комплектация: крышка задняя.
Гарантия 14 дней.