Описание

Снимайте невероятные пейзажи

Этот сверхширокоугольный зум-объектив 11-22 мм для компактных камер EOS увеличивает охват кадра, поэтому в каждом снимке можно запечатлеть больше, обеспечивая съемку великолепных пейзажей, а также потрясающую интерьерную и архитектурную съемку.

Удобство переноски с компактными камерами EOS

Объектив можно взять с собой, куда бы вы не собрались, поскольку он компактен, легок и складывается, если камера не используется.

Плавная и бесшумная фокусировка STM при видеосъемке

Записать высококачественное четкое видео не составляет труда благодаря режиму следящей автофокусировки для видео. В объективе используется технология шагового двигателя (STM) для обеспечения бесшумной непрерывной фокусировки в режиме видеосъемки, поэтому фокусировка не влияет на качество записываемого звука. STM обеспечивает плавное изменение фокусировки для создания видео высокого качества.

Динамический стабилизатор изображения для создания плавного видеоизображения

Динамическое сокращение сотрясения камеры при съемке видео с рук или при ходьбе вслед за объектом съемки. Динамический стабилизатор изображения обеспечивает коррекцию большего радиуса движения, что обеспечивает плавность видео, снятого при ходьбе.

Резкость снимков благодаря стабилизатору изображения с эффектом, эквивалентным 3 ступеням выдержки

Объектив EF-M 11-22 мм f/4-5.6 IS с технологией шагового двигателя STM обеспечивает четкость снимков даже при съемке с рук в условиях низкой освещенности. Объектив оснащен трехступенчатым стабилизатором изображения, что позволяет снизить уровень сотрясения камеры и создать превосходные изображения в условиях низкой освещенности с компенсацией дрожания камеры в любых условиях.

Отличное качество изображения

Качество изображения высокой четкости и контрастности обеспечено даже при съемке в условиях низкой освещенности благодаря двум асферическим линзам и одной линзе со сверхнизкой дисперсией (UD). Объективы также имеют покрытие Super Spectra, которое помогает обеспечить точный цветовой баланс и высокую контрастность, а также уменьшить блики для создания превосходных изображений в любых условиях освещенности.

Минимальное расстояние фокусировки 0.15 м

Расстояние фокусировки 0,15 м позволяет приблизиться к объектам съемки, что идеально для съемки крупным планом, а также съемки пейзажей. Установите режим фокусировки AF+MF и пользуйтесь в любой момент ручной коррекцией фокусировки, которая обеспечивает возможность для индивидуальной настройки фокусировки без выхода из режима автофокусировки.