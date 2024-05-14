Объектив Canon EF-M 11-22mm f/4-5.6 IS STM (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00075610
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-05-14/01
Причина уценки:
Небольшие следы эксплуатации, потёртости корпуса.
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 140610
Линейка
EOS-М
Тип
объектив
Тип объектива
Zoom-объектив
Фокусное расстояние
переменное
Мин. фокусное расстояние
11 мм
Макс. фокусное расстояние
22 мм
Кратность зума
2x
Минимальное расстояние фокусировки
0.15 м
Особенности
автоматическая фокусировка, адаптирован для видеосъемки, стабилизация изображения, фокусировочный мотор (для Nikon F)
Углы обзора
Минимальный угол обзора
63.3 град.мин
Максимальный угол обзора
102.1 град.мин
Диафрагма
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии
4
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии
5.6
Минимальная диафрагма (F)
32
Число лепестков диафрагмы
7
Крепление
Байонет
Canon EF-M
Диаметр резьбы для светофильтра
55 мм
Линзы
Число групп элементов
9
Число элементов
12
Число асферических элементов
2
Число низкодисперсных элементов
1
Размеры и вес
Диаметр
60.9 мм
Длина
58.2 мм
Вес
220 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Небольшие следы эксплуатации, потёртости корпуса.
s\n: 883205000160
Комплектация: Передняя и задняя крышки, коробка, документ, бленда
Гарантия 90 дней.
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