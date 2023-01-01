Описание

Адаптер для установки объективов Canon EF на беззеркальные камеры системы EOS R. В комплекте идет вставной поляризационный фильтр, который может использоваться со всеми объективами EF и EF-S, включая те, которые не позволяют закрепить светофильтр спереди. Кроме того, вам потребуется всего один фильтр для всех размеров – очень удобно. Фильтр вращается внутри адаптера с помощью небольшого зубчатого колеса. Когда вам не нужно использовать поляризационный фильтр, его можно вытащить и заменить на прозрачный (продается отдельно), или же вы можете снять этот адаптер целиком и использовать базовый адаптер, который обычно поставляется в комплекте с камерами EOS R. Не рекомендуется оставлять адаптер без фильтра, т.к. это может привести к попаданию пыли и грязи внутрь камеры.

Для адаптера Canon EF-EOS R Drop-In Filter Mount выпускаются 3 сменных фильтра: циркулярный поляризационный (Drop-In Circular Polarizing Filter A), фильтр с переменной оптической плотностью (Drop-In Variable ND Filter A) и прозрачный (Drop-In Clear Filter A), который применяется в качестве заглушки.

В собранном виде адаптер Canon EF-EOS R Drop-In Filter Mount надежно защищен от проникновения воды и пыли, благодаря нескольким уплотнителям, показанным на схеме.

Как и стандартный адаптер, EF-EOS R Drop-In Filter Mount обеспечивает полноценную работу объективов: автофокусировку, автоэкспозицию, стабилизацию изображения, передачу данных о дистанции (при съемке со вспышкой) и так далее. Объективы EF-M использовать нельзя.