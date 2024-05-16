Объектив Canon EF 85mm f/1.8 USM (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00075729
Артикул : б/у-КП32 К 2024-05-16/1
Причина уценки:
Отсутствуют
Снят с продажи
К сожалению товар снят с продажи, но вы можете найти похожие товары.
Гарантия 90 дней
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Описание
Линейка EOS
Фокусное расстояние постоянное
Фокусное расстояние фикс-объектива 850 мм
Особенности автоматическая фокусировка, внутренняя фокусировка, ультразвуковой мотор
Максимальный угол обзора 28.3 град.мин
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 1.8
Минимальная диафрагма (F) 22
Число лепестков диафрагмы 8
Байонет Canon EF
Диаметр резьбы для светофильтра 58 мм
Число групп элементов 7
Число элементов 9
Диаметр 75 мм
Длина 71.5 мм
Вес 425 г
Код товара: 140729
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Отсутствуют.
Комплектация: объектив, крышки, коробка.
Гарантия 90 дней.