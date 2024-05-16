Объектив Canon EF 85mm f/1.8 USM (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075729 Артикул : б/у-КП32 К 2024-05-16/1

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Описание Линейка EOS

Фокусное расстояние постоянное

Фокусное расстояние фикс-объектива 850 мм

Особенности автоматическая фокусировка, внутренняя фокусировка, ультразвуковой мотор

Максимальный угол обзора 28.3 град.мин

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 1.8

Минимальная диафрагма (F) 22

Число лепестков диафрагмы 8

Байонет Canon EF

Диаметр резьбы для светофильтра 58 мм

Число групп элементов 7

Число элементов 9

Диаметр 75 мм

Длина 71.5 мм

Вес 425 г Код товара: 140729

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Отсутствуют.

Комплектация: объектив, крышки, коробка.

Гарантия 90 дней.

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