Объектив Canon Canon EF 85mm f/1.8 USM (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00073757
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-03-02/05
Причина уценки:
незначительные следы эксплуатации.
24 000 ₽
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Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 138757
Тип объектива
стандартный, телеобъектив, Универсальный, Фиксированный фокус, фикс
Фокусное расстояние
постоянное
Байонет
Canon EF
Мин. фокусное расстояние
1.8 мм
Макс. фокусное расстояние
85 мм
Фокусное расстояние
85 мм
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: незначительные следы эксплуатации.
s\n: 664483272
Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки, документация коробка
Гарантия 90 дней.
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