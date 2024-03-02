Объектив Canon Canon EF 85mm f/1.8 USM (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073757 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-03-02/05

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Задать вопрос Причина уценки: незначительные следы эксплуатации. 24 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара: 138757 Тип объектива

стандартный, телеобъектив, Универсальный, Фиксированный фокус, фикс

Фокусное расстояние

постоянное

Байонет

Canon EF

Мин. фокусное расстояние

1.8 мм

Макс. фокусное расстояние

85 мм

Фокусное расстояние

85 мм Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: незначительные следы эксплуатации.

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: 664483272

Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки, документация коробка

Гарантия 90 дней.

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