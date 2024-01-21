Код товара: 137928

CANON 85/1.8 EF USM - портативный объектив с отличным качеством изображения. Благодаря большой диафрагме, этот объектив позволяет вести съемку даже в условиях плохой освещенности. Изображение четкое и ясное при всех значениях апертуры. Объектив великолепно размывает задний план, что особенно полезно при съемке портретов. Благодаря применению ультразвукового кольцевого привода, автофокусировка выполняется быстро и почти бесшумно. Кроме того, фронтальная сторона объектива не двигается, и вы можете применять любые фильтры, в том числе и поляризационные.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5-

Комплектация: Передняя и задняя крышки.

Гарантия 90 дней.

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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: ул. Большая Садовая д.92

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.

