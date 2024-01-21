Объектив Canon EF 85mm f/1.8 USM (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00072928
Артикул : б/у-РнД К 2024-01-21
Причина уценки:
Небольшое кол-во пыли под передней линзой.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
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Описание
Код товара: 137928
CANON 85/1.8 EF USM - портативный объектив с отличным качеством изображения. Благодаря большой диафрагме, этот объектив позволяет вести съемку даже в условиях плохой освещенности. Изображение четкое и ясное при всех значениях апертуры. Объектив великолепно размывает задний план, что особенно полезно при съемке портретов. Благодаря применению ультразвукового кольцевого привода, автофокусировка выполняется быстро и почти бесшумно. Кроме того, фронтальная сторона объектива не двигается, и вы можете применять любые фильтры, в том числе и поляризационные.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
Комплектация: Передняя и задняя крышки.
Гарантия 90 дней.
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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,
по адресу: ул. Большая Садовая д.92
Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.