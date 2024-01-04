Объектив Canon EF 85mm f/1.8 USM (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00072610
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-01-04
Причина уценки:
Незначительные следы эксплуатации, белый налёт на резинках.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 137610
Тип объектива стандартный, телеобъектив, Универсальный, Фиксированный фокус, фикс
Фокусное расстояние постоянное
Мин. фокусное расстояние 1.8 мм
Макс. фокусное расстояние 85 мм
Кратность зума 47.2x
Фокусное расстояние фикс-объектива 85 мм
Минимальное расстояние фокусировки 0.85 м
Углы обзора
Максимальный угол обзора 28.3 град.мин
Диафрагма
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 1.8
Минимальная диафрагма (F) 22
Число лепестков диафрагмы 8
Крепление
Байонет Canon EF
Диаметр резьбы для светофильтра 58 мм
Линзы
Число групп элементов 7
Число элементов 9
Размеры и вес
Диаметр 75 мм
Длина 71.5 мм
Вес 425 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
# 05784949
Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки, фильтр.
Гарантия от 14 до 90 дней.