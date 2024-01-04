Объектив Canon EF 85mm f/1.8 USM (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072610 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-01-04

<











>







Задать вопрос Причина уценки: Незначительные следы эксплуатации, белый налёт на резинках. 23 000 ₽ Заказать Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

Задать вопрос

Описание Код товара: 137610 Тип объектива стандартный, телеобъектив, Универсальный, Фиксированный фокус, фикс

Фокусное расстояние постоянное

Мин. фокусное расстояние 1.8 мм

Макс. фокусное расстояние 85 мм

Кратность зума 47.2x

Фокусное расстояние фикс-объектива 85 мм

Минимальное расстояние фокусировки 0.85 м

Углы обзора

Максимальный угол обзора 28.3 град.мин

Диафрагма

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 1.8

Минимальная диафрагма (F) 22

Число лепестков диафрагмы 8

Крепление

Байонет Canon EF

Диаметр резьбы для светофильтра 58 мм

Линзы

Число групп элементов 7

Число элементов 9

Размеры и вес

Диаметр 75 мм

Длина 71.5 мм

Вес 425 г Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5-

# 05784949

Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки, фильтр.

Гарантия от 14 до 90 дней.

Видео

Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.