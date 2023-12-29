Объектив Canon EF 85mm f/1.8 USM (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00072590
Артикул : б/у-Н1 К 2023-12-29
Причина уценки:
Незначительные царапины и потёртости корпуса.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Короткое фокусное расстояние в сочетании с высокой светосилой и скоростной автофокусировкой делают EF 85 мм f/1.8 USM идеальным объективом для любителей портретов.
Преимущества;
Диафрагма f/1.8;
Короткий/средний телеобъектив;
Ультразвуковой привод фокусировки с постоянной ручной корректировкой фокуса;
Минимальное фокусное расстояние 85 см;
Диаметр фильтра 58 мм.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5, незначительные царапины и потёртости корпуса.
Комплектация: крышки.
Гарантия 90 дней.