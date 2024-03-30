Описание

Canon EF 85mm f/1.8 USM - это высококачественный телеобъектив с фокусным расстоянием 85 мм, который обеспечивает превосходное качество изображения и отличную работу в условиях недостаточного освещения.



Преимущества:

Широкая максимальная диафрагма f/1.8: Позволяет снимать в условиях недостаточного освещения и добиться красивого эффекта размытия фона (боке), что делает этот объектив идеальным для портретной съемки.

Оптический дизайн высокого качества: Обеспечивает четкие и резкие изображения с минимальными аберрациями и искажениями, даже при съемке с максимальной диафрагмой.

Ультразвуковой мотор (USM) для автофокусировки: Обеспечивает быструю, плавную и практически бесшумную работу автофокуса, что особенно важно при съемке видео или событий, где необходим тихий фокус.

Превосходная портретная оптика: Позволяет создавать портреты с естественным боке и отличной глубиной резкости, выделяя объект съемки на фоне.

Легкий и компактный дизайн: Делает его удобным в использовании и переноске, что особенно важно для фотографов, которые много времени проводят на улице или в путешествиях.



Объектив Canon EF 85mm f/1.8 USM является отличным выбором для профессиональных фотографов и энтузиастов, которые ищут высококачественную оптику с широкими творческими возможностями, особенно в сфере портретной съемки.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4, малозаметные точки на передней линзе, пылинки в корпусе, незначительные царапины на корпусе.

Комплектация: крышки.

Гарантия 14 дней.