Объектив Canon EF 85mm f/1.8 USM (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00074558
Артикул : б/у-Н1 КС 2024-03-30
Причина уценки:
Малозаметные точки на передней линзе, пылинки в корпусе, незначительные царапины на корпусе.
Гарантия 14 дней
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Описание
Canon EF 85mm f/1.8 USM - это высококачественный телеобъектив с фокусным расстоянием 85 мм, который обеспечивает превосходное качество изображения и отличную работу в условиях недостаточного освещения.
Преимущества:
Широкая максимальная диафрагма f/1.8: Позволяет снимать в условиях недостаточного освещения и добиться красивого эффекта размытия фона (боке), что делает этот объектив идеальным для портретной съемки.
Оптический дизайн высокого качества: Обеспечивает четкие и резкие изображения с минимальными аберрациями и искажениями, даже при съемке с максимальной диафрагмой.
Ультразвуковой мотор (USM) для автофокусировки: Обеспечивает быструю, плавную и практически бесшумную работу автофокуса, что особенно важно при съемке видео или событий, где необходим тихий фокус.
Превосходная портретная оптика: Позволяет создавать портреты с естественным боке и отличной глубиной резкости, выделяя объект съемки на фоне.
Легкий и компактный дизайн: Делает его удобным в использовании и переноске, что особенно важно для фотографов, которые много времени проводят на улице или в путешествиях.
Объектив Canon EF 85mm f/1.8 USM является отличным выбором для профессиональных фотографов и энтузиастов, которые ищут высококачественную оптику с широкими творческими возможностями, особенно в сфере портретной съемки.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4, малозаметные точки на передней линзе, пылинки в корпусе, незначительные царапины на корпусе.
Комплектация: крышки.
Гарантия 14 дней.